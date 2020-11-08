“Torba yasa ya geri çekilecek ya da mücadele büyütülecek”

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadeş Meydanı’nda düzenlenen kitlesel eylemde Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını DİSK Sosyal İş Temsilcisi Ergül Öztürk okudu.

Pankart ve sloganlarla TBMM Genel Kurulu7nda görüşülen 43 maddelik torba yasaya tepki gösterilen eyleme CHP İl Sekreteri Aydın Taşkın, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, EMEK Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, HDP İl Başkanı Şeref Karataş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Uğur Demirer ve CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel, KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, BES Şube Başkanı Emrah Azapçı ile Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri katıldı.

Konuşmasına vefat eden ünlü sanatçı Timur Selçuk’u anarak başlayan DİSK Sosyal İş Temsilcisi Ergül Özturk, TBMM’de görüşülen yasa tasarısının kıdem tazminatı ve emeklilik haklarının gasp etmeye yönelik olduğunu belirterek genç ve ileri yaştaki işçilere yapılan ayrımcılığın Anayasa’ya aykırı büyük bir haksızlık, hukuksuzluk ve vicdansızlık olduğunu dile getirdi.

“Geleceğimizin gasp edilmesine sessiz kalmayız” diyen Öztürk, Meclis’te görüşülen yasa ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı hakkı ve emeklilik hakkının bir torbaya atılarak çalınmaya kalkışıldığını dile getirdi.

İktidarın gözünün yıllardır kıdem tazminatına uzandığını ama bu kez işçilerin bölünerek bu hakkın gasp edilmek istendiğini belirten Öztürk, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkının bir kez daha tehdit altında olduğunu, ‘istihdam artacak’ yalanı ile toplumun kandırıldığını, kıdem tazminatının çocukların emaneti olduğunu ve çocuklarının geleceğinin gasp edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

“Kıdem tazminatımızı ve emeklilik hakkımızı torbaya atıp çalmak isteyenler, aynı torbadan işverenlere bol bol destek ve teşvik dağıtıyor. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları yağmalanmak isteniyor. Pandemi koşullarında yaşam ve geçim savaşı veren, işsiz ve aşsız kalan. ücretsiz izin adı altında açlığa mahkum edilen işçiler ama fondan destek alan patronlar” diye konuşan Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Özetlersek; bu torba yasa ile işverenlere vergi ve pirim teşvikleri artmakta, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler dahi ödüllendirilmekte, işçilerin kıdem tazminatları ve emeklilik hakları parça parça ortadan kaldırılmaktadır. Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı bize çocuklarımızın emanetidir ve çocuklarımızın bu hakkını savunmak tüm işçi sınıfının görevidir. Evet, tüm işçilerin 25 yaş altında çalışacak çocukları olacak ve bugünün genç işçileri de bir gün 50 yaşına gelecek. Buradan iktidarı bir kez daha uyarıyoruz: Çocuklarımızın emanetinin ve geleceğimizin gasp edilmesine sessiz kalmayacağız! Ya yasa çekilecek, ya mücadele büyüyecek”

(Haber Merkezi)