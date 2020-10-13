Toprak Sanayicileri Kooperatifi’ni kutladı

CHP İl Başkanı Tahtasız, Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal’a görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı dileklerini iletti. Çorum toprak sanayi sektörü açısından değerlendirme ve istişarelerde bulunulan ziyarette 1960 yıllarından bu güne faaliyette bulunan sektörün ilde ekonomi ve istihdam açısından katkılarının yanında ihtiyaç sahiplerine el uzatarak sosyal sorumluluk görevini de yerine getirdiğini ifade edildi.

Önder Kartal, bu dönemde özveri içinde çalışmanın zorluklarını bildiklerini ve sektörün, istihdamın desteklenmesi açısından toprak sanayi temelinde tüm sanayi kollarının destekçisi olduğunu ifade etti. Kartal, ziyaretlerinden dolayı CHP İl Bakanı Tahtasız nezdinde il yönetimine teşekkür etti.

Kooperatif Başkanı Kartal, “Göreve geldiğimiz günden beri söylediğimiz gibi ilimizin değeri toprak sanayi için, şehrimiz ve hemşerilerimiz için yerel yöneticilerimiz, tüm sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasi parti yöneticileri ile istişare ve yardımlaşma içinde olacağız. Toprak sanayi sektörü işyerlerimizde yaklaşık 2000 çalışan bulunmakta, aileleri ve dirsek temasında olduğu iş kolları ile yaklaşık 20.000 kişinin hayatının tam içindedir. Biz toprak sanayiciler sorumluluğumuzu hiç unutmadık ve şehrimiz, ekonomimiz ve hemşerilerimiz için üretim prensibimizi koruyarak devam ettik ve ediyoruz. Hammadde, enerji ve girdi maliyetlerimizin, hammadde maliyetlerin sürekli arttığı ve tedarikinin zorlaştığı bu günlerde takdir bekleme çabası olmaksızın çalıştık ve çalışıyoruz. Üretim sezonu açısından son dilimdeyiz ve çalışanlarımızın hemşerilerimizin dua ve destekleri ile son dönemi hayırlısı ile tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise Çorum’un, toplumun geleceğini ilgilendiren her konuda Toprak Sanayicileri Kooperatifi ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını dile getirerek, Önder Kartal ve yönetimine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)