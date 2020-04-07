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Toprak sanayiciler çalışma yasağı nedeniyle rahatsız!

Toprak sanayi sektörü, Çorum’da sanayileşmenin lokomotifi olarak bilinir. Çimento Fabrikası, Çorum sanayii için “okul” görevini yapmışsa, toprak sanayi sektörü de adeta “staj alanı” olmuş, “sermaye birikimi” fonksiyonunu icra etmiştir.

Toprak sanayiciler çalışma yasağı nedeniyle rahatsız!

Toprak sanayi sektörü, Çorum’da sanayileşmenin lokomotifi olarak bilinir. Çimento Fabrikası, Çorum sanayii için “okul” görevini yapmışsa, toprak sanayi sektörü de adeta “staj alanı” olmuş, “sermaye birikimi” fonksiyonunu icra etmiştir.

07 Nisan 2020 Salı 22:55
Toprak sanayiciler çalışma yasağı nedeniyle rahatsız!

Bugün Çorum’un övünç kaynağı olan makina imalat sektörünün temelinde, un ve yem sanayii ile birlikte, toprak sanayi sektörü yatar. Yine toprak sanayiciler, farklı oluşumların içinde yer alarak, Çorum’da sanayiin çeşitlenmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

Emek yoğun bir sektör olan toprak sanayi, Çorum’da istihdama da büyük katkı sağlamaktadır. İnşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle, bazı fabrikalar üretimini durdursa da, bugün bile toprak sanayi sektörünün 5 bin civarında istihdam sağladığı bilinmektedir.

Çorum’daki kiremit ve tuğla fabrikaları, normal olarak 150 ilâ 180 gün çalışırlar. İlkbaharla birlikte üretime başlayıp, sonbaharda makinalarını stop ederler. Sonraki aylarda, stoktan satış yaparlar. Çalışanları da, yılın yarısında kazandıkları ile yılın tamamını geçirirler.

İşte, inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle zaten sıkıntıda olan sektör, bu sezon bir de “koronavirüs vurgunu yedi”. Başka illerde toprak sanayi sektörüne sınırlama getirilmezken, Çorum’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Nisan’a kadar üretime geçilmemesi kararlaştırıldı.

Toprak sanayiciler, insan sağlığının elbette çok önemli olduğunu, ancak başka sektörlerde sanayi üretimine devam edilirken kendi sektörlerinde “yasak” getirilmesini anlaşılır bulmadıklarını belirterek, şu görüşleri ifade ediyorlar:

“Bizler üretimde geç kaldığımız gibi, dört gözle sezonun açılmasını bekleyen çalışanlarımız da büyük hayal kırıklığı ve aç kalma korkusu yaşıyorlar. Bizim çalışma ortamımızda ‘sosyal mesafe’ başka sanayi sektörlerinden farklı değil ki…Gereken önlemler alınarak üretime geçilmesinde ne sakınca olabilir?”

“Üstelik bizim çalışmamız kapalı alanda değil, açık alanda veya üstü kapalı, etrafı açık bölümlerdedir. Bölge illerine kısıtlama getirilmediği için, Çorum aleyhine haksız rekabet de söz konusudur. Toplum ve insan sağlığı göz ardı edilmeden, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekir.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 08.04.2020 00:54
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