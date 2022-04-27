“Toprak Sanayi, yenilenebilir enerjiden yararlanmak istiyor”

Maliyetin büyük kısmını oluşturan enerji konusunda yenilenebilir enerjiye yönelmek istediklerini, ancak bu girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Kartal, sektörün hiçbir ithal girdisinin olmadığına ve cari dengede büyük rol oynadığına da dikkat çekti.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal “Sanayicilerimiz 2022 sezonuna başladı. Üretim faaliyetlerinin başlaması hasebiyle tüm sanayicilerimize, sektör paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı bir üretim sezonu temenni ediyor ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Türkiye Kiremit- Tuğla üretiminde en büyük söz sahibi olan Çorum’un pazarındaki payının ve öneminin her geçen gün arttığını belirten Kartal, “Diğer tüm sanayicilerimizle birlikte üretim maliyetleri ve inşaat sektöründeki belirsizliğin biz yapı malzemesi üreticilerine etkisi yadırganamaz. Bizler tuğla ve kiremit sanayicileri olarak sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunmaktayız. Bölgesel ve ulusal bazda yapılacak toplantı ve görüş alışverişlerinin 2022 yılında daha sıklıkla devam edeceğini ve ortak akılla sektörün sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayacağını düşünmekteyiz. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomik dinamikleri açısından yapı ve yapı malzemeleri sektöründe elimizden geleni yapma konusunda tüm sanayicilerimizin istek ve gayretlerini yaptığımız istişarelerle teyit etme imkânı da bulduk.” dedi.

Önder Kartal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2022 özellikle maliyet artışlarının ve belirsizliklerin etkisinde geçecek bir yıl olarak görülmektedir. Bu belirsizliklerin sanayicilerimizi karamsarlığa, üretimin aksamasına ve ekonomik istikrarsızlığa sevk etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yılın verimlilik ve sürdürülebilirlik kapsamında milat olarak görülmesi gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Sanayinin planlı gelişmesinin yön bulmasına kılavuzluk edecek politika ve stratejilerle birlikte sanayinin fiziksel koşullarının ve üretimin mekânsal organizasyonunun güçlendirilmesi çalışmaları, verimlilik çalışmaları ile birlikte yürütülmelidir. Bunun yanında Sanayicinin ve girişimciliğin teşvik edilmesi; mevcut teşvik yönetim ve uygulama sistemlerinin etkinliğinin artırılması gerektiği bir gerçektir.

Verimli ve sürdürülebilir üretimin imalat sanayisinde daha fazla yer bulmasına yönelik olarak söz konusu dönüşümün sağlanma koşullarını güçlendirecek şekilde finansal ve teknik destek mekanizmaları oluşturması gerekliliğine birçok platformda vurguladık ve vurgulamaya da devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından güncel gelişmeler olumlu görülmekte, fakat daha fazla teşvik ve destek mekanizmasının işletilmesi gerektiği de bir gerçektir.

Biz toprak sanayiciler olarak maliyetimizin büyük kısmını oluşturan enerji konusunda yenilenebilir enerji yönünde çalışma yapmaya ve verimlilik çalışmalarına önem verme gayretlerimizi kat be kat arttırmış durumdayız. Hiçbir ithal girdisi olmayan ve cari dengelerde rolü büyük olan sektörümüzün gayretleri ekonomik istikrarsızlık ve istihdam azalmasının önüne geçme yönündedir. Bu çabaların verimlilikle güçlenmesi ve teşvikler ile desteklenmesi de sektör için olumlu yönde etki yaratacaktır.

Toprak Sanayicilerimize bir kez daha hayırlı bir üretim sezonu temenni ediyor; çalışan, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza kolaylıklar diliyorum.” (Haber Merkezi)

