Son Dakika

“Toprak Sanayi, yenilenebilir enerjiden yararlanmak istiyor”

Kooperatif Başkanı Önder Kartal, “2022 özellikle maliyet artışlarının ve belirsizliklerin etkisinde geçecek bir yıl olarak görülmektedir. Bu belirsizliklerin sanayicilerimizi karamsarlığa, üretimin aksamasına ve ekonomik istikrarsızlığa sevk etmemesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi. 

Güncel 27.04.2022, 19:33
2
“Toprak Sanayi, yenilenebilir enerjiden yararlanmak istiyor”

Maliyetin büyük kısmını oluşturan enerji konusunda yenilenebilir enerjiye yönelmek istediklerini, ancak bu girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Kartal,  sektörün hiçbir ithal girdisinin olmadığına ve cari dengede büyük rol oynadığına da dikkat çekti.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal “Sanayicilerimiz 2022 sezonuna başladı. Üretim faaliyetlerinin başlaması hasebiyle tüm sanayicilerimize, sektör paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı bir üretim sezonu temenni ediyor ve kolaylıklar diliyorum” dedi. 
Türkiye Kiremit- Tuğla üretiminde en büyük söz sahibi olan Çorum’un pazarındaki payının ve öneminin her geçen gün arttığını belirten Kartal, “Diğer tüm sanayicilerimizle birlikte üretim maliyetleri ve inşaat sektöründeki belirsizliğin biz yapı malzemesi üreticilerine etkisi yadırganamaz. Bizler tuğla ve kiremit sanayicileri olarak sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunmaktayız. Bölgesel ve ulusal bazda yapılacak toplantı ve görüş alışverişlerinin 2022 yılında daha sıklıkla devam edeceğini ve ortak akılla sektörün sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayacağını düşünmekteyiz. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomik dinamikleri açısından yapı ve yapı malzemeleri sektöründe elimizden geleni yapma konusunda tüm sanayicilerimizin istek ve gayretlerini yaptığımız istişarelerle teyit etme imkânı da bulduk.” dedi. 
Önder Kartal, açıklamasını şöyle sürdürdü: 
 “2022 özellikle maliyet artışlarının ve belirsizliklerin etkisinde geçecek bir yıl olarak görülmektedir. Bu belirsizliklerin sanayicilerimizi karamsarlığa, üretimin aksamasına ve ekonomik istikrarsızlığa sevk etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yılın verimlilik ve sürdürülebilirlik kapsamında milat olarak görülmesi gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Sanayinin planlı gelişmesinin yön bulmasına kılavuzluk edecek politika ve stratejilerle birlikte sanayinin fiziksel koşullarının ve üretimin mekânsal organizasyonunun güçlendirilmesi çalışmaları, verimlilik çalışmaları ile birlikte yürütülmelidir. Bunun yanında Sanayicinin ve girişimciliğin teşvik edilmesi; mevcut teşvik yönetim ve uygulama sistemlerinin etkinliğinin artırılması gerektiği bir gerçektir. 
Verimli ve sürdürülebilir üretimin imalat sanayisinde daha fazla yer bulmasına yönelik olarak söz konusu dönüşümün sağlanma koşullarını güçlendirecek şekilde finansal ve teknik destek mekanizmaları oluşturması gerekliliğine birçok platformda vurguladık ve vurgulamaya da devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından güncel gelişmeler olumlu görülmekte, fakat daha fazla teşvik ve destek mekanizmasının işletilmesi gerektiği de bir gerçektir. 
Biz toprak sanayiciler olarak maliyetimizin büyük kısmını oluşturan enerji konusunda yenilenebilir enerji yönünde çalışma yapmaya ve verimlilik çalışmalarına önem verme gayretlerimizi kat be kat arttırmış durumdayız. Hiçbir ithal girdisi olmayan ve cari dengelerde rolü büyük olan sektörümüzün gayretleri ekonomik istikrarsızlık ve istihdam azalmasının önüne geçme yönündedir. Bu çabaların verimlilikle güçlenmesi ve teşvikler ile desteklenmesi de sektör için olumlu yönde etki yaratacaktır.  
Toprak Sanayicilerimize bir kez daha hayırlı bir üretim sezonu temenni ediyor; çalışan, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza kolaylıklar diliyorum.” (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@