“Toprak sanayi, sezonu geç açtı, ama çalışma performansı yüksek”

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın iş yoğunluğu nedeniyle görevi bırakması sonucu Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanlığı’na Yönetim Kurulu içinden seçilmiş olan İsmail Önder Kartal, önceki gün TSO Toplantı Salonu’nda yapılan Genel Kurul Toplantısında, seçimle aynı göreve getirildi. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri Tülay Şahin ve Mahmut Uysal’ın nezaretinde yapılan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu üyeliklerine de, Yusuf Bıyıkoğlu, Mahmut Öztemiz ve Yüksel Duran getirildi.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İ. Önder Kartal, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, görevi devraldığı Çetin Başaranhıncal’a kooperatife desteğini kesintisiz sürdürmesinden dolayı teşekkür ederken, dünyanın kümelenme ve kooperatifçiliğe yöneldiği bir ortamda, yarım asırdan fazla bir geçmişe sahip Toprak Sanayicileri Kooperatifi’nin en güzel dayanışma örneklerini sergilediğini ifade etti.

Hiçbir ithal girdisi olmayan sektörün, istihdam açısından da ilimizde lider konumda olduğunu vurgulayan Kartal, “İçinden geçtiğimiz şu zor dönemde ‘her şartta üretime devam’ prensibiyle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan sektörümüzle gurur duyduğumu da belirtmek isterim” dedi.

Pandemi sürecinin ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu ve toprak sanayi sektörünün de bundan etkilendiğini dile getiren Önder Kartal, sezonun olağandan geç açılmış olmasına rağmen üretim kararlılığının ve çalışma performansının başarılı olduğunu, inşaat sektörünün bir nebze hareketlenmesiyle de, yılın son çeyreğine dair beklentilerin yükseldiğini söyledi.

Kartal, “Sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünlerin sağlığın her şeyden önemli olduğu bu dönemde yapılarımızda da kilden imal tuğla kiremit ürünlerinin kullanılmasının ne kadar doğru olduğunu gösterdiğinin akıllara kazınması gerekmektedir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)