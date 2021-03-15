Toprak sanayi sektörü, yeni sezona iyimserlikle giriyor

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi’nin, üretim sezonunun başlaması nedeniyle TSO Salonu’nda düzenlediği toplantıda, sektörün durum değerlendirmesi yapıldı.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, toprak sanayicileri olarak çok zorlu bir yılı geride bıraktıklarını, pandemi sürecinin ve maliyet artışlarının 2020 yılının sıkıntılı geçmesine neden olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Tüm bu zorluklar içinde, yine de başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. 2021 yılı için ise beklentilerimiz yüksek. Bu bağlamda özellikle yapı ve yapı malzemeleri sektörünün toparlanma yılı olacağı görüşündeyim.

Çorum’un sanayileşmedeki yapı taşı olan toprak sanayi sektörünün açılması ile ilimiz istihdam ve sosyo ekonomik alanlardaki gelişim gözle görülür seviyelere çıkacaktır. Üretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte toprak sanayi sektöründe yer alan işyerlerimizde yaklaşık 2.000 çalışana iş imkanı sağlanacak, aileleri ve dirsek temasında olduğu iş kolları ile yaklaşık 20.000 kişinin hayatının tam içinde olacaktır.

Biz toprak sanayiciler olarak sorumluluğumuzu hiç unutmadık ve şehrimiz, ekonomimiz ve hemşerilerimiz için üretim prensibimizi koruyarak devam ettik ve ediyoruz. Bununla birlikte ürünlerimiz Türkiye’nin 81 ilinde kullanılmakta ve ihracat potansiyelimiz her geçen gün artmaktadır. Çorum’un bu gücünün yerelden başlayıp ülke genelinde desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Standart dışı yapı malzemelerinin kullanımdan kaynaklanan birçok olumsuzlukla yıllardır duvar ve çatılarda karşı karşıya kalındığı görülmektedir. İlk olumsuz hava koşulunda deforme olan delinen, uçan çatılar ve çatı malzemeleri veya duvarlarda deprem yüklerine karşı görevini yerine getirmeyen ve tadilat masraflarına sebebiyet veren malzemelerle karşı karşıya kalındığı görülmüş ve görülmektedir. Yerli, doğal, güvenilir ve sağlıklı tuğla-kiremit ürünlerin yerine ifade ettiğimiz gibi standart dışı malzemelerin kullanılması yapı sağlığı, güvenliği ve maliyeti açısından dikkat edilmesi ve irdelenmesi gereken bir husustur. Yaşam alanlarımızda kullanılan malzemeleri sorgulamalı ve seçimi doğru olan yönde yapmalıyız.

Sağlıklı ve güvenli yapılar asıl yapı malzemesi kilden imal tuğla – kiremit ürünleri ile inşa edilebilir. Bizler özellikle içinde bulunduğumuz bu yılda da bunun çabasını vermeye devam edeceğiz.

Değerli hemşerilerimize ve yatırımcılara da görev düşmektedir. Kamu ve özel yatırımların, projelerin ve tüm yapıların tuğla-kiremit ürün uygulamaları ile yapılması her bir hemşerimizin aynı zamanda da sosyal sorumluluğudur. Yerelden başlayacak destek ile inanıyoruz ki hep birlikte büyüyeceğiz.

Gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılım sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ederiz.

2021 yılı üretim sezonunun kazasız, hastalık ve salgınlardan uzak, kazançlı, bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ederek hayırlı bir üretim sezonu diliyoruz.”

