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Toprak Koruma Kurulu toplandı

İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toprak Koruma Kurulu toplandı

İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 23:52
Toprak Koruma Kurulu toplandı

Toplantıda Çorum’un arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, arazilerin teknik açıdan sınıflandırılması, arazi kullanım planlarının doğru şekilde yapılabilmesi, tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesi sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek, bu arazilerin amaç dışı ve yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin konular ele alındı.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

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