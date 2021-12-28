“Toplumun tüm kesimleri zor durumda kaldı”

CHP Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, önceki gün de Pazartesi Pazarı’nda halkın ve esnafın sorunlarını dinleyerek, broşür dağıttı. CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen “Mutfakta Yangın Var” ve “10 Soruda Aile Destekleri Sigortası” adlı broşürleri dağıtan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, semt pazarının nabzını da yokladı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ve bazı parti yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Pazartesi Pazarı’nda bulunan esnaf ve halka broşür dağıtımında bulunuldu.

Esnafın ve vatandaşların sorun ve talepleri hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Tahtasız, son dönemlerde gelen yüksek zamların, girdi maliyetlerindeki artışın ve dövizdeki anormal yükseliş ve düşüşlerin ekonomik düzeni alt-üst ettiğini, toplumun tüm kesimlerinin zor durumda kaldığını belirterek, hükümetin bu duruma acil çare üretmesi gerektiğinin altını çizdi.



(Haber Merkezi)

