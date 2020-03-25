“Toplumu infial ve korkuya sevk edecek haberlerden kaçınılmalı”

Vali Çiftçi konuyla ilgili basın kuruluşlarına yolladığı mesajda Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizin de zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Devletimizin bu hastalığın en az zararla atlatılabilmesi için topyekün kurum ve kuruluşları ile üzerine düşen çabayı göstererek gerekli önlemleri aldığını ve diğer birçok tedbirin de günlük olarak hayata geçirilmeye devam ettiğini dile getiren Vali Çiftçi mesajında; “Kamu idaresi olarak yaptığımız hizmetleri, siz basın mensuplarımızın da aynı görev anlayışı, titizlik ve sorumluluk bilinciyle haberleştirdiğinize samimiyetle inanıyoruz. Ancak kriz yönetimlerinin başarısı birlikte hareket etmekle amacına ulaşabilir. Bu anlayışın her birinizde mevcut olduğunu da biliyorum” dedi.

Vali Çiftçi mesajın devamında şu görüşlere yer verdi: “Basın mensupları olarak topluma doğru, hızlı ve kaynağı belli haberleri ulaştırmanız kadar, toplumu infial ve korkuya sevk edecek haberlerden kaçınılması ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu gereğince de kişilik haklarının korunmasının da gözetilmesi gerekir.

Hepimizin malumları olduğu gibi, virüsle ilgili açıklamaları kendilerine verilen görev nedeniyle tek elden Sağlık Bakanımız günlük olarak yapmaktadır. Sayın Bakanımız da vak’aların nerede ve kim olduğu hususunda bir detay paylaşmamaktadır. Bu süreçte sizlerden beklentimiz, birlikte hareket anlayışı ile resmi makamlar dışındaki hiçbir haber kaynağına itibar edip yer vermemenizdir. Bu vesileyle hepinize selam ve sevgilerimi iletiyor, bu hastalığın en kısa sürede atlatılmasını niyaz ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)