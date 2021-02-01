Toplumsal Dayanışma ve Balkan Buluşması’na Çorum’dan katılım

CHP Balkan Masası tarafından gerçekleştirilen “Balkan Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı” Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında, Amasya-Çorum-Giresun-Samsun-Sinop-Tokat il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve dernek başkanlarının katılımıyla Samsun’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da katıldı.

CHP Çorum İl Başkanı Tahtasız, toplantıya ev sahipliği yapan Samsun İl Örgütü ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye teşekkür etti.

Toplantı ve ziyaretlere CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da katıldı.

CHP Balkan Masası’nın gerçekleştirdiği bir dizi programla, mübadelenin 98. yıldönümü Samsun’da anıldı. Aynı zamanda 29 Ocak 1988’de Yunanistan’da yaşanan olaylar sonrasında Türkiye ve Batı Trakya Türkleri tarafından Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü ilan edilmesi nedeniyle Atakum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Toplumsal Dayanışma Balkan Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Program, Atakum Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen “Mübadillerle Buluşma” etkinliği ile başladı. Daha sonra Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ziyaret edildi.

Toplumsal Dayanışma Toplantısında ise Rumeli – Balkan Türklerinin sorunları ele alındı.

Buluşma; Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP heyeti, Tütün İskelesi’nde “Karanfil Atma” etkinliği düzenledi.

(Haber Merkezi)