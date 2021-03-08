“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşti”

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğini, pandemiyle birlikte kadınların ev içi yükünün daha da arttığını ve kadın istihdam oranlarının düştüğünü kaydeden Özeşer, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Siyasette, medyada ve toplumsal yaşamda eril dil yaygınlaşmakta, bunun sonucu olarak eril anlayış adalet sistemine de sıçramaktadır. Eril adalet anlayışı ise savunmalarda mağdur kadının onurunu zedeleyecek ifadeler kullanılmasına ve verilecek cezalarda indirime gidilmesine yol açmaktadır.

Biz İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı olarak kadınların toplumda birey olarak var olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadınlara yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlendiği Türkiye hayalimiz gerçekleşene dek mücadelemize devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşmiş olan kazanımlarımızdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz.” (Haber Merkezi)

