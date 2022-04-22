“Toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara yürüyebiliriz”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran ve farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirten Coşgunsu, Türk milletinin kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini 23 Nisan 1920’de gösterdiğini ve tüm dünyaya duyurduğunu söyledi.

Sahip olunan şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış zaferin sonucu olan cumhuriyeti birlik ve beraberliği koruyarak ve toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleteceğimizin altını çizen Barış Coşgunsu, “Gelecek Partisi olarak tüm çabalarımız çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakmaktır. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da, ulusal egemenliğimizi bizlere sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve saygıyla anıyoruz. Bu duygularla TBMM’nin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Çorumlu tüm vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

(Aliye ÖNCEL)