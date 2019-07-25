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“Toplumların gelişmesinde basının katkısı çok büyük”

Hitit Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıldönümü ve Basın Bayramı kapsamında bir kutlama mesajı yayınladı.

“Toplumların gelişmesinde basının katkısı çok büyük”

Hitit Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıldönümü ve Basın Bayramı kapsamında bir kutlama mesajı yayınladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:10
“Toplumların gelişmesinde basının katkısı çok büyük”

Basın kuruluşlarının demokrasinin en önemli unsurlarından olduğunu hatırlatan HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk, toplumların ilerlemesi ve gelişmesinde basının şüphesiz önemli katkılar sağladığını da kaydetti.

Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni imkanları da değerlendirerek basının daha geniş kitlelere ulaşma imkanını yakaladığını hatırlatan Rektör Öztürk mesajında şu görüşlere yer verdi: “Basın dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunu aydınlatmak adına büyük bir görev ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sunan çok kıymetli basın mensuplarımız olmak üzere objektif ve etik habercilik ilkelerini üstün tutarak zaman ve mekan gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın “24 Temmuz Basın Bayramı”nı en içten duygularımla kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim”

(Bülent USLU)

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