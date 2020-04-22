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“Topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevi”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 22:03
“Topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevi”

23 Nisan 1920’nin milli tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Muhteşem bir hürriyet mücadelesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte yeni bir devleti tarih sahnesine çıkaran Türk milleti, bağımsızlığa olan inancı sayesinde inanılmaz bir mücadele örneği sergilemiştir. Milli iradenin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü, Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak kabul edilerek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Meclisimizin kuruluş günü, milli bayram olmanın ötesinde bütün dünyada evrensel bir özellik kazanarak, tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur. Unutulmamalıdır ki; çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin teminatıdır, barışın ve umudun simgesidir. Çocuklarımızı mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir.

Tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda atlatmamız ümidiyle, milli mücadelemizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Yılında, geleceğin sahipleri olan çocuklarımızın ve ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)

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