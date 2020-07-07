Toplum Yararına Program kapsamında 12 işçi alınacak

Programın konusunun Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı yerler de çevre düzenlemesi, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması faaliyetleri olduğunu anlatan Şahan, katılımcılara Program süresince asgari ücret ödeneceğini ve finansmanın İŞKUR tarafından sağlanacağını dile getirdi.

Başvuruların 07 Temmuz 2020-11 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacağını kaydeden Şahan, yönetmeliğe göre katılımcıların, geçerli başvurular içerisinden liste yöntemiyle belirleneceğini anlattı. Şahan başvuru yapmak isteyenlerin ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Saat: 24.00’a kadar iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler, İş arayan, Toplum Yararına Programlar, TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerektiğini söyledi. (Haber Merkezi)