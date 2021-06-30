“Toplum ruhunu kanatan bir karar”

Elmalı davasına tepkiler sürüyor. Çıkan tahliye kararına bir tepki de İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’dan geldi. Başkan Özsaçmacı, “Verilen karar toplum ruhunu kanatmıştır. Utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özsaçmacı, "Toplum ruhunu kanatan bir sonuç. Adalete güvenin zaten olmadığı bir ülkede açık seçik, her şey ortadayken, raporlar varken nasıl tahliye kararı çıkar aklımız almıyor. Nasıl bir yargı böyle skandal bir karara imza atabilir anlamakta güçlük çekiyoruz. Sapıkların, istismarcıların rahat rahat yaşadığı bir ülke de hukuk sisteminin böylesi aciz ve kabul edilemeyecek kararlar vermesi toplumu derinden yaralıyor. Böyle bir iğrençliğe, vicdansızlığa en büyük ceza verilmesi gerekirken, ülkemizdeki yargı sistemi bu kişileri sokaklara salarak, diğer çocuklarımızı da tehlikeye atıyor. Yazıklar olsun ki o çocuklarımıza yargı, hukuk sahip çıkmadı. Ancak bizler sessiz kalmayacak ve çocuklarımızın her daim yanlarında olacağız. Bu iğrençliği onlara yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

