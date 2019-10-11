Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99028
ALTIN
281.946
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4569
EURO
6.4829

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmetlerine devam ediyor

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü münasebetiyle bir açıklama yapan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ece Yazla Asafov, bu yıl ki Dünya Ruh Sağlığı Günü temasının “İntihar” olarak belirlendiğini belirterek, ruh sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmetlerine devam ediyor

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü münasebetiyle bir açıklama yapan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ece Yazla Asafov, bu yıl ki Dünya Ruh Sağlığı Günü temasının “İntihar” olarak belirlendiğini belirterek, ruh sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 21:35
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmetlerine devam ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Ece Yazla Asafov; “Özet olarak ruh sağlığı ‘Kişinin kendisi ve çevresiyle uyum hali’ olarak tanımlanabilir. Çeşitli içsel ve dışsal etkenler sebebiyle bu dengenin bozulması kişilerin ruhsal sorunlar yaşamalarına sebep olabilmekte ve bazı durumlarda ise bu sorunlar kişileri kendine zarar vermeye yönelik girişimlere yöneltebilmektedir.

İntihar sadece bireyi değil aynı zamanda aileyi, arkadaşları, çevreyi ve toplumu etkileyen bir davranıştır. Önlenebilmesi için öncelikle intihar riskini iyi değerlendirmek ve bu riski artıran etkenleri ortadan kaldırmak için önlemler alınması gerekir. Ağır ruhsal bozukluklar da intihar davranışı için en önemli risk faktörlerinden biridir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde belirli tanıları içeren Ruhsal Bozuklukların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Yaklaşık 500 hastanın takip edildiği merkezde psikiyatrist, psikolog, ergoterapist ve psikiyatri hemşireleri bir ekip olarak hizmet vermektedir. Merkezde sadece tedavi değil, sosyal beceri gelişimi ve damgalama ile mücadele gibi konular için de çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatlerinde 0 530 343 4 123 nolu telefon numarası ile iletişime geçilebileceği bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Ece Yazla Asafov, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin eski hastane bahçesinde bulunan hizmet binasında faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Şehidimiz Ankara’da toprağa verilecek
Şehidimiz Ankara’da toprağa verilecek
“Askerimizin arkasındayız”
“Askerimizin arkasındayız”
Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek
Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek
Babaevinde gözyaşı sel oldu
Babaevinde gözyaşı sel oldu
Eğitim-Sen’den “eğitimde yaşanan değişim mi, illüzyon mu?” paneli
Eğitim-Sen’den “eğitimde yaşanan değişim mi, illüzyon mu?” paneli
“Gerçekler açıklığa kavuşturulmalı”
“Gerçekler açıklığa kavuşturulmalı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim