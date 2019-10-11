Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmetlerine devam ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Ece Yazla Asafov; “Özet olarak ruh sağlığı ‘Kişinin kendisi ve çevresiyle uyum hali’ olarak tanımlanabilir. Çeşitli içsel ve dışsal etkenler sebebiyle bu dengenin bozulması kişilerin ruhsal sorunlar yaşamalarına sebep olabilmekte ve bazı durumlarda ise bu sorunlar kişileri kendine zarar vermeye yönelik girişimlere yöneltebilmektedir.

İntihar sadece bireyi değil aynı zamanda aileyi, arkadaşları, çevreyi ve toplumu etkileyen bir davranıştır. Önlenebilmesi için öncelikle intihar riskini iyi değerlendirmek ve bu riski artıran etkenleri ortadan kaldırmak için önlemler alınması gerekir. Ağır ruhsal bozukluklar da intihar davranışı için en önemli risk faktörlerinden biridir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde belirli tanıları içeren Ruhsal Bozuklukların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Yaklaşık 500 hastanın takip edildiği merkezde psikiyatrist, psikolog, ergoterapist ve psikiyatri hemşireleri bir ekip olarak hizmet vermektedir. Merkezde sadece tedavi değil, sosyal beceri gelişimi ve damgalama ile mücadele gibi konular için de çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatlerinde 0 530 343 4 123 nolu telefon numarası ile iletişime geçilebileceği bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Ece Yazla Asafov, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin eski hastane bahçesinde bulunan hizmet binasında faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. (Haber Merkezi)