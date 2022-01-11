Toplum Destekli Polis’ten Çalışan Gazeteciler’e kutlama
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü mensuplarından Ayşecan Atmaca ile Ali Serkan Öngör, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la tanıştılar ve tüm gazete çalışanlarının gününü kutladılar. (Taner ŞİMŞEK)
Güncel 11.01.2022, 23:08
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