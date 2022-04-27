Toplu ulaşımda otobüs kartlarına “online yükleme” dönemi başladı
Çorum Belediyesi toplu ulaşımda yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Yeni uygulama ile artık otobüs kartlarına kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online dolum mümkün hale getirildi. Online yüklemeler cep telefonu ile “Akıllı Bilet” mobil uygulaması üzerinden veya akillibiletim.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Toplu ulaşımda vatandaşlara yeni bir kolaylık daha getirildi. Çorum Belediyesi, otobüs kartlarında online yükleme dönemini başlattı. Android veya IOS işletim sistemine sahip cep telefonları ve tabletlere indirilebilen mobil uygulama sayesinde, dolum noktalarına gitmeye gerek kalmayacak. Bilgisayar veya mobil cihazlardan uygulamaya girilerek kredi kartı veya banka kartıyla otobüs kartları üzerinde bulunan kart numarası ile online TL yükleme işlemi yapılıyor. Online yüklemeler, ödeme işleminden hemen sonra aktif hale geliyor.
Toplu Ulaşım Amiri Kerim Yılmaz, daha önceden toplu taşımada elektronik ücret toplama sistemin belediyeye geçtiğini hatırlatarak, yaptıkları son yenilikle birlikte artık otobüs kartlarına online yükleme yapılabileceğini belirtti. Yılmaz, “Vatandaşlarımız, Akıllı Bilet uygulaması üzerinden kredi kartı ile cep telefonlarından istedikleri zaman otobüs kartlarına yükleme yapabilirler. Böylece yetersiz bakiye sorunu da büyük ölçüde ortadan kalmış olacak.” dedi.
Vatandaşlar da online yükleme uygulamasından memnun olduklarını belirterek, Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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