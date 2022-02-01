“Toplu ulaşımda güzel işler olmadı”

CHP Meclis grubu olarak o zaman da basına açıklamada bulunduklarını ve Belediye’nin bu anlayışla sorunların çözülmesinin imkanı olmadığını belirttiklerini ifade eden Özdel, “Bu açıklamalarımıza belediye yönetimi değil, şirket yöneticisi cevap vermiştir. Bizler, Belediye Meclis üyesiyiz, bizim muhatabımız, belediyeyi yönetenlerdir. Ulaşım sorununun; gerçek sebeplerini tespit etmeden ve Ulaş şirketi/ Hitit Ulaş şirketi ile belediyemiz arasındaki davalar çözülmeden, yapılacak ihalenin sorunu çözmeyeceğini belirttik. En son Aralık 2021’de yapılan meclis toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamların sorunu çözemeyeceğini belirttik. Ve Aralık 2021- Ocak 2022 bir ay geçmeden tüm ulaşım sistemi çöktü ve yeni bir aşamaya gelindi” ifadelerini kullandı.

2018 yılında Sayıştay’ın Belediye ile Ulaş A.Ş. arasında işlemlerin hukuka aykırı olduğunu açıkladığını ve Belediye’nin sorumlu olduğunu belirttiğini kaydeden Özdel, “Sayıştay raporunda Çorum Belediyesi’nin özel halk otobüsleri ile yaptığı sözleşmelerin uygulanmasında açık usulsüzler olduğu, belediyenin açıkça zarara uğratıldığı ve belediye yönetiminin Ulaş A.Ş.’ye dava açması gerektiği belirtilmiştir. Çorum Ulaş AŞ şirketi de boş durmamış ve Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/275 esas sayılı dosyası ile belediyemize dava açmıştır” dedi.

“HALK OTÜBÜSLERİNDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR VE KISMEN HALK OTOBÜSÜ SAHİPLERİ MAĞDUR DURUMDA”

“Öncelikle şu hususu belirtmek istiyoruz; otobüslerde çalışan şoförler ile bir tane otobüsü ile evinin geçimini sağlayan esnafın sorunları bizim sorunlarımızdır” diyen Ahmet Özdel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Onların sorunlarının çözümünü CHP grubu olarak önemsiyoruz. Fakat bugün yaşanan durumun sorumluları, ortaya çıkmadan, gizli kapılar ardında belediye kaynaklarının çarçur edilmesine de evet demeyeceğimizin bilinmesi gerekir.

Şu sorular cevaplanmadan Belediyemiz ile taşıma şirketi arasında ilişkinin şeffaf olduğundan bahsedilemez:

2018 yılında neler oldu? Neden sıfır model otobüs alındı? Nasıl alındı? Neden 2018 yılından 2019 yılının Eylül ayına kadar 15 aylık süreç içerisinde Ulaş şirketi ile bir uzlaşmaya varılamadı? Neden Ulaş şirketi ile davalık durumda iken o şirketin ortaklarına Hitit Ulaş şirketi kurdurularak ihale verildi?

Belediye Ulaş şirketine; Ulaş şirketi de Belediyemize alacak davası açmış iken; davalar ortadan kaldırılmadan, bu şirketin ortaklarının kurduğu, Hitit şirketine ihale verilmesi hukuka ve hakkaniyete uygun mudur?

Neden tüm ihaleler, Ulaş şirketinin elindeki otobüs modellerine göre düzenleniyor?

Bu soruların cevaplanmaması, yapılan adrese teslim ihaleler bizi bu güne getirmiştir.”

“TOPLU TAŞIMADAKİ BAŞARISIZLIK ORTADA”

Çorum Belediyesi’nin toplu ulaşım konusundaki başarısızlığının ortada olduğunu dile getiren Özdel, “Bu durum, CHP gurubu olarak bizim düşüncemiz yâda kararımız değildir. Sayın Belediye Başkanlarının açıklamaları okunduğunda, geçmişten hep sorunların olduğu ve bunların yaptıkları işlerle sorunları çözdüklerinden bahsedildiği görülecektir.

1994’den bugüne bu kentte toplu ulaşım adına yapılan olumlu işlerin olduğu bir gerçektir. Fakat gelinen süreçte, 300 bin kişiye yaklaşan nüfusu, git gide dağınık hale gelen imar ve şehirleşme yapısı ile bir il belediyesinin bu sorunları yaşamaması gerekir.

Belediyemiz, toplu taşımayı kendisi yapsın diye belirttiğimiz de bizleri eleştiren, bizlere söz söyleyenler, bugün 2007-2008 model otobüslere 9.5 milyon lira vererek taşıma işi yapmaya kalmaktadır. Biz bu işi sıfır otobüslerle yapın dedik, elde kalmış otobüslerle değil.

Yapılan bu işlerin neden ve niçin yapıldığının açıklanması gerekir.

Belediyenin yapacağı taşıma işi için işçi alımı yapılmaktadır. İşçi alımları da aceleye getirilmektedir. Ayrıca mülakat adı altında bir kısım usulsüzlüklerin yapılması da her zaman mümkündür. Şeffaf ve hukuka uygun yönetilen bir belediye de bu kadar kısa süre içerisinde iş ilanı, kısa süre içerisinde mülakat ve işe alımların yapılmaması gerekir” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

