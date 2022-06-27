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“Toplu ulaşıma bizim kadar destek veren başka il yok”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye genelinde hiçbir belediyenin Çorum Belediyesi gibi firmalara, özel şirketlere destek vermediğini ifade etti.

Güncel 27.06.2022, 23:35
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“Toplu ulaşıma bizim kadar destek veren başka il yok”

Aşgın konuşmasında, “Türkiye’deki tüm belediyeleri yan yana koyun, hangi partili olursa olsun AK Parti’li, CHP’li, MHP’li hangi partili olursa olsun Çorum Belediyesi’nden firmalara, şirketlere bir kuruş fazla halk otobüslerine, toplu ulaşıma destek veren hiçbir belediyenin olmaması da ‘Çorumlunun yaptığını herkez yapamaz’ cümlesinin karşılığıdır” ifadesini kullandı. 
“Şu an tüm Türkiye’de bizim kadar destek veren toplu ulaşıma başka bir belediye söz konusu değildir” diyen Aşgın, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Bunu bir gurur ve onur olarak hemşehrilerimizin, şehrimizin bir farkındalığı, farklılığı olarak ifade etmekten şeref duyuyorum.
Hiçbir belediye yok ki günlük 40 litre mazot bedeli karşılığında hatta çıkan özel firmanın otobüsüne destek versin. Türkiye’de bunun örneği yok. Peki bunu niçin yapıyoruz? Niçin bu kadar destek veriyoruz? 65 yaş üstü amcalarımız, abilerimiz var. Öğrenciler, askerler, polisler, belediye personelleri var. Birçok ücretsiz taşınan kişiler var.

Firma diyor ki ‘başkanım bunları ücretsiz taşıyoruz şöyle oluyor böyle oluyor.’  Biz Şubat ayında bir karar aldık. Dedik ki hiç kimseyi ücretsiz taşımayacaksın bundan sonra. 65 yaş üzeri ücretsiz taşınanların tamamının ücretini, belediye personeli, asker, polis ne kadar ücretsiz binen varsa hepsinin ücretini Çorum Belediyesi olarak biz karşılıyoruz dedik. 
Tüm Türkiye’de tekdir bilmiyorum araştırmadık, ücretsiz binen bir kişinin bile olmadığı tek il Çorum’dur, bu anlamda da belediyemizle gurur duyuyorum.
Günlük 40 litre mazot veriyoruz 
Bazen basında görüyorum şöyle alsınlar böyle versinler diye. Buradan onlara da cevap vereyim. Biz hiç kimseyi mağdur etmedik etmeyiz. Hiçbir esnafı mağdur etmedik etmeyiz.
Bunun delili ne, bunun delili günlük 40 litre mazot desteği veriyoruz başka ne delil istiyorsunuz ki siz. Bunu hangi belediye yapmış, hangi büyükşehir belediyesi yapmış? Bu bizim duruşumuzu, merhametimizi, bu şehre sevdamızı, milletimize hemşehrilerimize sevdamızı göstermek için başka hiçbir şey anlatmamıza gerek yok. Günlük 40 litre mazot desteği hepsine yeter. 
Ben buradan tekrar ifade edeyim, basına da güzel bir malzeme çıkmış olur. Özel firma bize satışla ilgili geliyor. Biz onlara şunu söyledik. Aldığımız otobüslerin bir kısmı hatlı, zaten 18 tane hatlı otobüs aldık. 9 tane daha şimdi hizmete sokuyoruz. Bankaya ne kadar borcunuz varsa o kadar karşılığında ederi üzerinden, piyasa bedeli üzerinden o kadar adedini, hepsini almamıza gerek yok artık almaya hazırız dedik. Daha ne istiyorsunuz siz. Bankaya 18 milyon borcunuz var. Tamam gelin biz borcunuzu kapatalım, 18 milyon lira ödeyelim karşılığında kaç otobüs varsa hepsini belediyeye verin, kalan kısmını da satın borcunuz derdiniz kalmasın. Bu şehirde hizmet kalitesi artsın.” (Tugay GÖKTÜRK) 
 

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