Toplu ulaşım zamlandı

Çorum'da 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle toplu ulaşım hizmetleri zamlandı. Yeni tarifeye göre tam abonman ücreti 1 TL artışla 3.75 liraya, öğrenci ücreti ise 25 kuruş artışla 2.50 liraya yükseltildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen zamlı tarifeye göre, 2,75 lira olan tam kontör ücreti 3.75 liraya, 2,25 lira olan öğrenci kontörü 2.50 liraya, 3.50 lira olan tek binimlik kontör 4 liraya, 15 lira olan kart ücreti de 22 liraya yükselmesine karar verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

