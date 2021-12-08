“Toplu ulaşım kamusal haktır”

CHP Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Özdel, toplu ulaşım alanında yaşanan sorunun bir türlü çözülemediğini söyledi.

2022 yılına ilişkin gelir tarifesinin görüşüldüğü gündem maddesinde konuşan Özdel, toplu ulaşımın kamusal bir hak olduğunu belirterek, bunun gerekirse Belediye eliyle kâr mantığı güdülmeden yapılması gerektiğini dile getirdi.

Toplu ulaşım konusunda hem Çorum halkının hem de otobüs işletmecileri ve çalışanlarının mağdur olduğunu söyleyen Özdel, “Toplu taşıma hizmetinin iyi yapılmadığı ortada. 2018 yılında Sayıştay raporlarıyla başlayan bir süreçle birlikte ortaya çıkan boşluk sonucunda Ulaş AŞ, Çorum Belediyesi’ne dava açtı. Kazanması halinde bütün zararları tanzim edilecek. Çorum Belediyesi de Ulaş AŞ’ye dava açtı. Peki Çorum Belediyesi kazanması halinde Ulaş AŞ’den ne alacak? Ulaş AŞ’nin üzerinde hiçbir şey yok. Bu süreçte ihaleyi tekrar alabilmesi için Hitit Ulaş AŞ kuruldu. Otobüs işletmecilerine sıfır otobüs dayatanlar aslında bu sürecin yaşanmasına neden oldu” dedi.

Şehir içi toplu ulaşıma talep edilen zam karşısında CHP olarak “ret” oyu vereceklerini söyleyen Özdel, “Toplu ulaşım kamusal bir haktır. Çorum Belediyesi toplu ulaşımı biran önce kamulaştırmalıdır. Çünkü bu alışımı işçiler, emekçiler kullanıyor. Çözüm, bu hizmeti gerekirse ücretsiz olarak sunmasıdır” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

