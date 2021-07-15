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Toplu ulaşım bayramın 1. günü ücretsiz olacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bayramın 1. günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını belirtti. 

Güncel 15.07.2021, 11:29
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Toplu ulaşım bayramın 1. günü ücretsiz olacak

Toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramının 1. günü saat 09.00’dan itibaren ücretsiz olarak Çorum halkına hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, “Toplu ulaşım araçları bayramın ikinci günü saat 08.00’den itibaren hizmet vermeye başlayacak ve 3. gün normal seferlerine devam edecek.” dedi. 
 

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