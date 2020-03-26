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Toplu taşımada korona denetimi

Çorum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle yaşanan salgının biran önce engellenmesi için şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirler alındığı ifade edildi.

Toplu taşımada korona denetimi

Çorum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle yaşanan salgının biran önce engellenmesi için şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirler alındığı ifade edildi.

26 Mart 2020 Perşembe 22:00
Toplu taşımada korona denetimi

Açıklamada, alınan tedbirler kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edeceği, araç içerisindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, talimat gereği Çorum’da faaliyet gösteren belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ilçe minibüsleri ve personel taşıyan minibüsler ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimlerin devam ettiği vurgulandı.

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