Toplu taşımada korona denetimi

Çorum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle yaşanan salgının biran önce engellenmesi için şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirler alındığı ifade edildi.