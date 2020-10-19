Toplu taşımada HES kodu zorunlu olacak

Şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılan kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması arasında entegrasyon kurulacağını bildiren yetkililer, HES koduna sahip olmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda HES kodu olmayan vatandaşlarımız, toplu taşımadan faydalanamayacak." dedi. Başkan Yardımcısı Çöplü, HES kodu sayesinde korona tanısı konulan ya da temaslı olan hemşehrilerimizin otobüs kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Hasta ya da temaslı kişi böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak. Halkımızdan, ulaşım konusunda mağduriyet yaşamamaları için HES kodlarını en kısa sürede belirttiğimiz adreslerden temin etmelerini rica ediyoruz.” dedi.

HES kodu nereden alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HES kodu toplu taşıma kartlarına nasıl tanımlanır?

Şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler HES kodunu aldıktan sonra www.akillibiletim.com Web/Mobil uygulaması üzerinden bir uyarı mesajı verilerek HES kodu tanımlama ekranına yönlendirilir. Burada Şehir bilgisi, T.C kimlik no, toplu taşıma kartının arkasında yazan numara ve HES kodu bilgileri girilir ve tanımlama butonuna basılarak işlem tamamlanmış olur.