“Toplu taşımacılık zararda”

Kısa adı TÖHOB olan Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, özel toplu taşımacılığa belirli bir standart getirilmesi ve halk otobüsleri tanımının yeniden yapılması için yoğun biçimde “ilgili makamları ve kamuoyunu bilgilendirme” çalışmasına girişti.

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Başkan Yardımcısı ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi Adnan Cıdık, kuruluşun son toplantısında alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye genelinde yaklaşık 22 bin halk otobüsçü esnafından, farklı belediyeler tarafından değişik statülerde hizmet alındığını vurgulayan Adnan Cıdık, toplu taşımanın popülist siyasete alet edilmesi ve işletme maliyetlerinde meydana gelebilecek artışlar öngörülmeden vaatlerde bulunulması yüzünden sektörün sıkıntıya girdiğini, yeniliklere yatırım yapamadığını, ücretsiz taşıma yükünün de katlanılamaz boyutlara ulaştığını söyledi.

Adnan Cıdık, yüksek maliyetlerle çalışan toplu taşıma sektörünün en büyük gider kalemi olan akaryakıtta belediye işletmelerini de kapsayacak şekilde ÖTV indirimi uygulanması gerektiğine de dikkat çekerek, “Uzun yıllardan beri belediyelerin yükünü alan, toplu taşımada ciddi zararlar eden belediyelere direkt ve dolaylı katkı sağlayan esnafımızın hakları korunmalıdır” dedi.

Cıdık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler şu an yürüyen huzurevi hizmeti veriyoruz. Yaşlı insanlarımızdan, otobüsleri, ihtiyaç doğrultusunda değil de, vakit geçirme ve gezi için kullananlar var. Ayrıca, kalp, şeker, tansiyon gibi hastalıklardan mustarip insanlarımıza da engelli raporu çıkarıldığı oluyor. Otobüse parasıyla binen yolcular oturacak yer bulamayınca, ücretsiz binenlerden şikayetçi oluyor. Bu durum şoförlerimizi de strese sokuyor.”

Çorum’da toplu taşımacılıkla ilgili yeni fiyat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ise, “Yeni düzenleme, ne yazık ki sektörümüzü rahatlatmadı. Ağır yük altındayız ve zarar etmeye devam ediyoruz. TÖHOB tarafından önerildiği gibi, Türkiye genelinde belirli standartlar getirilmesi gerektiğini, ısrarla her tarafa duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) toplantısından bir görünüm (üstte) ve Adnan Cıdık konuşurken (altta)…

(Volkan SINAYUÇ)