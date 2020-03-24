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“Toplu taşımacılık, mazot parasını çıkaramaz halde”

Çorum’un toplu taşımacılık işini üstlenen Ulaş A.Ş. uzunca bir süredir devam eden sıkıntının üzerine bir de salgın hastalık krizi eklenince tamamen zarar eder hale geldi.

“Toplu taşımacılık, mazot parasını çıkaramaz halde”

Çorum’un toplu taşımacılık işini üstlenen Ulaş A.Ş. uzunca bir süredir devam eden sıkıntının üzerine bir de salgın hastalık krizi eklenince tamamen zarar eder hale geldi.

24 Mart 2020 Salı 22:20
“Toplu taşımacılık, mazot parasını çıkaramaz halde”

Çorum’da daha önce, günlük ortalama 46 bin yolcu taşınıyordu ve bunun yüzde 30’u ücretsizdi. Koronavirüs riski nedeniyle otobüs seferleri azaltıldı, otobüs sayısı 64’ten 39’a düşürüldü.

Okulların ve bir kısım işyerlerinin tatil olması, zorunlu işi olmayanların da evden çıkmaması nedeniyle, günlük yolcu sayısı 46 binden 4.500-5.000 arasına düştü. Firma, günlük yaklaşık 40 bin lira zarar eder hale geldi.

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ile Başkan Yardımcıları Adnan Cıdık, Mustafa Emiroğlu ve Sinan Uslu, dün gazetemizi ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a anlattılar.

Ulaş A.Ş. yöneticileri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek, “mazotun Belediye tarafından karşılanması, şoför ücretlerini ve diğer giderleri ise şirketin karşılaması” isteğinde bulunduklarını belirterek, Başkan Aşgın’ın anlayış göstereceğine inandıklarını, aksi halde batmaktan kurtulamayacaklarını söylediler.

(Erkan BAYATLI)

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