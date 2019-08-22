Toplu taşıma işi 10 yıllığına Ulaş’ta

İhale Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın onaylaması halinde, şehir içi toplu ulaşım hizmeti Ulaş A.Ş.’ye 10 yıllığına kiralanmış olacak.

İhale şartnamesi gereğince şehir içi toplu ulaşım hizmeti 10 yıllığına kiralanmak üzere aylık 200 bir lira muammen bedel ile ihaleye sunuldu.

İhale Komisyonu Başkanı Suat Aydoğan’ın başkanlığındaki ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihalede Ulaş A.Ş., 29 adet otobüs hattını (46 adet en az 12 metre maksimum 2 yaşında, 18 adet en az 12 metre maksimum 12 yaşında ve 2 adet en az 8,5 m maksimum 12 yaşında yedek araç olmak üzere) toplam 66 adet araçla 30.09.2029 tarihinde 10 yıl süreyle işletecek.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin de izlediği ihalede Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, “Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuya ilişkin konuşan şirket yöneticileri, 15 aydır sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, Çorum Belediyesi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler. Merkezi hükümetin ücretsiz taşıma sistemine ilişkin yeni bir düzenleme yapmasını beklediklerini aktaran Ulaş A.Ş. yöneticileri, Çorumlu’ya kaliteli ulaşım hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Ulaşımda yaşanan sorunların farkında olduklarını, bu nedenle 46 yeni otobüs aldıklarını hatırlatan şirket yöneticileri, ücretsiz taşımadan kaynaklı problemler yaşadıklarını belirterek, yeni yönetimin desteğiyle sürecin daha olumlu işleyeceğini ifade ettiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat da otobüs işletmecilerinden güler yüzlü bir şekilde hizmet vermelerini isteyerek, “Çorum halkı her şeyin en güzeline layıktır. Sizlerin da bilinçle hizmetlerinizi yerine getireceğinize inanıyorum” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)