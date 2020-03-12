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Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor

Çorum'da toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. 

Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor

Çorum'da toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. 

12 Mart 2020 Perşembe 01:17
Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor

Belediye ekiplerince kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin özellikle vatandaşların yoğun kullandığı kamuya açık ve ortak alanlardaki dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirterek, "Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki koronavirüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir." diye konuştu.

Aşgın, dezenfekte çalışmalarında temizlik ve bakterilerin arındırılması amacıyla kullanılan ilaçların kokusuz ve insan sağlığına zararsız olduğunu vurguladı.  

AA

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