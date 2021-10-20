“Toplu sözleşmeyi de, kota hukuksuzluğunu da tanımıyoruz”

BASK ve bağlı sendika üyelerinin kitlesel olarak katıldığı 17 Ekim Anıtpark Mitingi’nin coşkulu geçtiğini kaydeden Çetinoğlu, miting hakkında şu bilgileri verdi:

“Anadolu Sen, BASK, Birleşik Kamu-İş, Çalışan-Sen, Hak-Sen, Şehit Gazi-Sen, Tüm Memur-Sen ve Yurt-Sen’in oluşturduğu Kamu Konfederasyonları Platformu’nu düzenlediği mitinge Kamu Sendikaları Platformunu oluşturan sendikalar da destek verdi.

Miting konuşmasını Kamu Konfederasyonları Platformu adına Platform sözcüsü ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık yaptı.

Mehmet Balık konuşmasında şu hususlara yer verdi:

Emekçilerin en temel anayasal hakkı olan sendikalı çalışma hakkının dahi amansızca engellenmeye çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Bakan Bilgin'in ifadeleri Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı, çağdaş normlardan uzaktır.

Türkiye'de memur sendikaları "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasasına" göre kurulmaktadır. Yasaya göre, kurulan hiçbir sendika merdiven altı veya gayri meşru sendika olarak gösterilemez, gayrı meşru göstermek mevcut yasaya da anayasaya da aykırıdır.” (Haber Merkezi)

