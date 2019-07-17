“Toplu sözleşme görüşmeleri yoksulluk sınırından başlamalı”

1 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon civarında memur emeklisi için 2020-2021 yıllarını kapsayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacağını belirten Çam, toplu sözleşme görüşmelerini Memur-Sen heyetinin yürüteceğini söyledi.

Memur-Sen’in 17 yıllık toplu pazarlık döneminden ders alarak, önüne Hükumet tarafından konacak her teklife imza atma ve memurların sorunlarını çözümsüz bırakma alışkanlığından vaz geçmesini beklediklerini dilme getiren Hayati Çam, enflasyona endeksli yüzdelik artış döneminin artık bitmesi gerektiğini kaydetti. Enflasyon artışına endeksli artışlar için pazarlığa gerek olmadığını belirten Çam, Memur-Sen’in her ay açlık ve yoksulluk sınırı miktarlarını açıkladığını, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına açlık sınırı; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına ise yoksulluk sınırı denildiğini kaydetti.

4 kişilik bir aile için Haziran ayında Memur-Sen’in açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı 6 bin 565 TL olduğunu hatırlatan Hayati Çam, “Bir konfederasyon üyelerini yoksulluğa mahkûm edemez” dedi

Çam, bir konfederasyonun başta kendi üyeleri olmak üzere adına hareket ettiği memur ve emeklilerini yoksulluğa mahkûm etmesinin beklenemeyeceğine göre, pazarlık tabanının kendi açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı olması gerektiğini ifade etti.

Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getiren memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarının yasak olması nedeniyle “Ekonomik varlıklarını geliştirme” görevini zımnen devletin üstlendiğini ancak devletin bu görevini yerine getirmediğini, toplu pazarlık masasına oturan yetkili sendikaların da iktidarlarla işbirliği yaptığını söyledi.

Çam, “Bu kez şeytanın bacağının kırılacağı umudunu korumak istiyoruz.

Memur-Sen’in memur ve emeklilerinin bu haklı talebini duyacağına ve yüzlerce maddelik göstermelik taleplerle gündemi tıkamadan 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan konuları toplu pazarlık masasına taşıyacağına inanmak istiyoruz.

Bu taleplerin toplu pazarlık masasına taşınması halinde BASK olarak Memur-Sen’in yanında olacağımızı, her eylem ve etkinliğinde destekleyeceğimizi de bu vesile ile kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)