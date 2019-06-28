Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlıyor

İstişare toplantısında ülke kamuoyunu yakından ilgilendiren konular ile kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020-2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği, 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olan 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ele alındığını anlatan Aydın, bu çerçevede konfederasyonun görüşlerini içeren Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Toplantısı sonuç bildirgesini kamuoyunun ve kamu görevlilerinin bilgilerine sunduklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen’in, kuruluşunda belirlenen ilkelerinden ve hedefinden sapmadan ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılık anlayışını sürdüreceğini belirten Selim Aydın, yaşanılan bu topraklarda bugün yeni bir saldırı dalgası ile daha karşı karşıya olunduğunu, yurdun, içeriden ve dışarıdan çepeçevre kuşatılmak istendiğini vurguladı.

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin, 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacağını hatırlatan Selim Aydın, Türkiye Kamu-Sen’in, 415 bin üyesinden aldığı güçle, sorumluluğunun bilinci içinde, kamu görevlilerinin geçmiş dönem kayıpları, enflasyondan kaynaklı zararlar, ekonomik gelişmeler ve aylık zorunlu harcama tutarlarındaki değişimi de dikkate alarak belirlediği gerçekçi taleplerle, 4688 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak toplu sözleşme görüşmelerindeki yerini alacağını ve kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarını sonuna kadar, kararlılıkla savunacağını anlattı.

Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu’nun bu yıl gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinde önceki yıllarda gördüğümüz; kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklarla sürecin yürütülmesi, kazanılmış hakların geriye götürülmesi, bağıtlanmış toplu sözleşme hükümlerinin kamu görevlileri aleyhine olacak şekilde değiştirilmesi, toplu pazarlıkların zamanından önce bitirilerek kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarının tartışılmasının engellenmesi gibi olumsuzlukların yaşanmamasını umut ettiğini ifade eden Aydın, yetkili sendika ve konfederasyonlar ile Kamu İşveren Heyeti’ni toplu sözleşme görüşmelerinin ciddiyetine ve önemine yakışır şekilde davranmaya davet ettiklerini belirtti.

23 Ağustos 2015 tarihinde imzalanan kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin haklarının düzenlendiği toplu sözleşme hükümlerinden hâlâ uygulanmayan maddelerin Kamu İşveren Heyeti tarafından kabul edilip, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilerek hayata geçirilmesini istediklerini anlatan Aydın, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade ettiğini hatırlatarak, aradan geçen bir yıllık süreye rağmen verilen sözlerin tutulmadığını anlattı.

Kamu görevlilerinin atanmalarında, görevde yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkelerinden vazgeçilmemesi; hak eden memurun hak ettiği göreve gelmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma barışının, birlik, dayanışma ve verimlilik artışının sağlanması için en temel gereklilik olduğunu ifade eden Kamu-Sen İl Başkanı Aydın, Kamu görevlilerinin yandaş, yandaş olmayan, bizden, bizden olmayan gibi ifadelerle ayrıştırılmasının, kadrolaşmanın, adam kayırmanın, haksızlığın, hukuksuzluğun son bulmasının; kamuda bir takım siyasi çevrelere yakın olmanın, çalışanın eğitim düzeyi, performansı ve kişiliğinin önüne geçmesinin önlenmesinin; kamu kurum ve kuruluşlarının idarelerinin tarafsızlığının sağlanmasının; adil bir sınav ve atama sistemi ile çağdaş bir yönetim anlayışının oluşturulmasından geçtiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Selim Aydın, konfederasyonun 415 bin üyesinin verdiği yetki ve 4688 sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden kamu görevlilerinin haklarının ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için toplu sözleşme masasındaki yerini alacak, süreç içinde kamu görevlileri aleyhine gelişecek her karara müdahil olacak; kamu görevlileri ve emekliler için atılacak her türlü olumlu adım nezdimizde anında karşılık bulup destekleneceğini ifade etti.

(Erkan BAYATLI)