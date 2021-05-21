Toplu halde gelerek kan bağışında bulundular

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ile birlikte 20 trafik polisi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kızılay Kan Bağışı Merkezine gelerek yapılan işlemler sonrası kan bağışında bulundu.

Demir, burada yaptığı açıklamada amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Kızılay’da kan stoğunun azaldığını hatırlatan Demir, trafik personeli olarak Kızılay’ın İyilik Hareketi’ne katkı vermek istediklerini ifade etti.

Trafik personelinden toplam 20 kişinin kan verdiğini bildiren Demir, “Vatandaşlarımızdan da bu harekete destek vermelerini ve Kızılay’a kan bağışında bulunmalarını rica ediyoruz” dedi.