“Toplu etkinliklerden kaçınılsın”
Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da korona virüs vakasının artış gösterdiğini belirterek, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Güncel 26.10.2021, 20:55
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İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı üçüncü toplantısında konuşan Vali Çiftçi, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son indians haritasına göre Çorum’daki vaka oranının yüzbinde 496,11’e yükseldiğini söyledi. Bir önceki hafta bu oranın 436 olduğunu kaydede Vali Çiftçi, “Dolayısıyla ilimizde halen vaka oranı yüksek. Bu nedenle tedbirlerin elden bırakılmaması ve özellikle de toplu etkinliklerden kaçınılmasın gerekiyor” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
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