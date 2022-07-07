Toplu Bayramlaşma Hürriyet Meydanı’nda yapılacak
Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi ortaklaşa bayramlaşma töreni düzenleyecek.
Güncel 07.07.2022, 19:31
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Bayramın 2. günü 10 Temmuz Pazar günü saat 14.00’de protokolün katılımıyla gerçekleşecek olan bayramlaşma törenine tüm Çorumluları davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’umuzda bayramı tam anlamıyla yaşadığımız, valilik, belediye ve tüm Çorumluların bir araya geldiği, kucaklaştığı bayram törenlerini son yıllarda gelenek haline getirdik. Bu bayram da geleneği bozmadık, tüm Çorum’un kucaklaşacağı Hürriyet Meydanı’nda(Saat Kulesi Yanı) gerçekleşecek bayramlaşma törenine hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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