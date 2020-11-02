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Toplanan kitaplar Yalova’ya gönderildi
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu izcileri, salgın öncesi başlattıkları “geleceğe bir kitap da sen uzat” kampanyasını sonlandırdılar. Kampanya süresince çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret eden izciler kampanyaya destek aradılar. Birçok kurum ve kişiden destek alan izciler bağışlanan kitapları en kısa zamanda yerine ulaştıracaklar.
Güncel 02.11.2020, 19:19
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Yalova ilinde şehit Muhammed İslam Altuğ adına kurulan kütüphaneye destek vermek amacıyla Hitit İzcilik Gençlik ve Spor Kulübünün başlattığı kampanyaya katılarak kitaplar toplamışlardı. Toplanan kitaplar dün Yalova’ya gönderildi.
Kampanya liderliğini yapan İzci lideri Erden Özer, kampanyada kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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