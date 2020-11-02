Toplanan kitaplar Yalova’ya gönderildi

Yalova ilinde şehit Muhammed İslam Altuğ adına kurulan kütüphaneye destek vermek amacıyla Hitit İzcilik Gençlik ve Spor Kulübünün başlattığı kampanyaya katılarak kitaplar toplamışlardı. Toplanan kitaplar dün Yalova’ya gönderildi.

Kampanya liderliğini yapan İzci lideri Erden Özer, kampanyada kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)