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Toplanan inek sütü miktarı % 4.7 arttı

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 4,7 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 01:49
Toplanan inek sütü miktarı % 4.7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Mart ayında 878 bin 593 ton inek sütü toplandı. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 4,7 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 16,1 artarak 145 bin 282 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,3 artarak 422 bin 76 ton olarak gerçekleşti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,5 azalarak 93 bin 333 ton, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 272 bin 535 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40,3, inek peyniri üretimi yüzde 12,2, tereyağı üretimi yüzde 1,2 artarken, kaymak üretimi yüzde 5,4, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 14,8, ayran üretimi yüzde 25 ve yağsız süt tozu yüzde 27,6 azaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 12,6, inek peyniri yüzde 6,9, tereyağı üretimi yüzde 3,3 artarken, kaymak üretimi yüzde 1,1, ayran üretimi yüzde 2,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 12,5 ve yağsız süt tozu yüzde 17,8 azaldı.

(Haber Merkezi)

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