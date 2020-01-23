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Toplanan inek sütü miktarı % 2.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı % 2.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

23 Ocak 2020 Perşembe 10:27
Toplanan inek sütü miktarı % 2.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında 727 bin 917 ton inek sütü toplandı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 2,2 azalarak 128 bin 733 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 398 bin 821 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,6 azalarak 89 bin 410 ton, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 92 bin 706 ton olarak gerçekleşti. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kaymak üretimi yüzde 20,4, ayran üretimi yüzde 6,8, artarken inek peyniri üretimi yüzde 1,2, tereyağı üretimi yüzde 7,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 14,4, yağsız süt tozu yüzde 18,3 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 84,5 azaldı.

(Mehmet DALAR)

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