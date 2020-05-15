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Toplam ciro arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Mart ayında yıllık yüzde 5,2 arttı.

15 Mayıs 2020 Cuma 17:35
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Toplam ciro arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Mart ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Mart ayında yıllık yüzde 5,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,2, ticaret ciro endeksi yüzde 11,5 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 21,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi , 2020 yılı Mart ayında aylık yüzde 9,0 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 16,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,5, hizmet ciro endeksi yüzde 17,1 azaldı.

(Haber Merkezi)

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