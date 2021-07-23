Toplam ciro % 78,4 arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 78,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 99,0, inşaat ciro endeksi % 50,4, ticaret ciro endeksi yüzde 69,8, hizmet ciro endeksi % 74,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6,0, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4, hizmet ciro endeksi yüzde 1,5 arttı.

(Haber Merkezi)

