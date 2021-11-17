Toplam ciro % 42,6 arttı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 42,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 48,4, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9, ticaret ciro endeksi yüzde 35,5, hizmet ciro endeksi yüzde 59,0 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Eylül ayında aylık yüzde 0,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Eylül ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 3,0, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı.

(Haber Merkezi)

