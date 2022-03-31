Tonlarca patates ve soğan yola döküldü

Yoksul insanlar, pazar sonrası sebze ve meyve atıklarını toplayarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Hal böyle iken, Alaca ilçesinde tonlarca patates ve soğanın yol kenarına atılmış olması, müthiş bir çelişki oluşturuyor.

İlker Çelik isimli bir vatandaş aracıyla geçerken yol kenarındaki patates ve soğan yığınları ile karşılaşınca adeta şok geçirdi. Çelik, nakliyenin de çok pahalanması nedeniyle, üreticinin elinde kalan ürünü dökmekten başka çare bulamadığını söylüyor.

Üreticinin perişanlığını, bu tablonun en çarpıcı biçimde gösterdiğini dile getiren İlker Çelik, “Bir yanda insanlarımız pahalılık nedeniyle gıda maddelerine ulaşmakta güçlük çekerken, diğer yanda üreticimiz, elinde kalan ürününü yol kenarına döküyor. Çiftçinin emeğinin boşa gitmesine mi yanarsınız, insan kursağından geçmesi gerekirken çürümeye terkedilen patates ve soğanlara mı üzülürsünüz?” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)

