Ton Ton ile Afacan’ın maceraları sahnelenecek

Ton Ton ve Afacan’ın çocuklara çevre, hayvan ve orman sevgisini aşıladığı Tiyatro Mefan’ın müzikli çocuk oyunu 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 14.00-15.30 ve 19.30’da Çorumlu tiyatrosever miniklerin karşısına çıkacak.

Yaramaz ve kararsız Afacan’ın, dürüst ve çalışkan arkadaşı Tonton ile yaşadıklarını, sürekli tembellik yapan Afacan’ın çevreyi güzelleştirmek isteyen Tonton ile olan uyumsuzluğunu anlatan oyun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısı, Mustafa İlbaş Eğitim Kurumları’nın sponsorluğunda Çorum’a gelecek.

Oyunun biletleri Gazi Caddesi Vergi Dairesi karşısındaki Şehzade Lahmacun’da satışa çıkarken, oyun gibi ise Devlet Tiyatro Salonu gişelerinden temin edilebilecek. Oyunla ilgili ayrıntılı bilginin 0541 251 90 89 veya 0506 132 09 38 numaralı telefondan alınabilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

