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“Tolamehmet Köyü’nün çöpü belediyenin sorumluluğunda”

Tolamehmet Köyü sakinlerinden birisinin ÇORUM HABER’e ulaşarak çöplerin toplanmadığı ve bu durumla ne belediyenin ne de İl Özel İdaresi’nin ilgilendiği yönündeki şikayeti üzerine ‘Tolamehmet Köyü Çöpten Şikayetçi’ başlığıyla verilen haberin ardından İl Özel İdaresi tarafından açıklama yapıldı.

“Tolamehmet Köyü’nün çöpü belediyenin sorumluluğunda”

Tolamehmet Köyü sakinlerinden birisinin ÇORUM HABER’e ulaşarak çöplerin toplanmadığı ve bu durumla ne belediyenin ne de İl Özel İdaresi’nin ilgilendiği yönündeki şikayeti üzerine ‘Tolamehmet Köyü Çöpten Şikayetçi’ başlığıyla verilen haberin ardından İl Özel İdaresi tarafından açıklama yapıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 20:54
“Tolamehmet Köyü’nün çöpü belediyenin sorumluluğunda”

Yapılan açıklamada; Tolamehmet Köyü’nün, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alması nedeniyle söz konusu köyün evsel atıklarının Çorum Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 43 sayılı ‘… mücavir alan sınırları içerisinde kalan köylerin çöplerinin Belediyemizce toplanması,… kabul edilmiştir.’ kararı gereğince Çorum Belediyesi tarafından toplanıldığı ifade edildi.

Konu ile ilgili köy muhtarıyla da görüşüldüğünün belirtildiği açıklamada muhtarın her cumartesi günü atıkları toplanan köyde on bir adet konteyner bulunduğunu ve bunların ikisinin İl Özel İdaresi logolu olup, dokuzunun ise Çorum Belediyesi’ne ait olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “İdaremiz hali hazırda İlimiz Belediye mücavir alan sınırları dışında yer alan 14 ilçeye bağlı 720 köyün evsel katı atıklarını herhangi bir sıkıntı olmaksızın düzenli bir şekilde toplamaktadır” denildi. (Haber Merkezi)

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