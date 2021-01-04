Tolamehmet “Hastalıktan Ari Köy” oldu

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, AK Parti ve CHP İl yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Çiftçi, “İlimiz sanayi tarım ve hayvancılık konusunda ülkemizde önemli bir yere sahip. Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz, büyükbaş hayvanlarda hastalıktan ari köyün sertifikalarını veriyoruz. Ben buradan Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü ve Tolamehmet Köyü üreticilerini tebrik ediyorum. Bu köyün hastalıktan ari olması bir emeğin ve sabrın ürünüdür. Bu köyümüz diğer köylerimize de inşallah örnek olacaktır. Ülkemizde genetiği yüksek ve sağlıklı hayvanların bulunduğu bir il olduğumuz bu çalışmalarla göstermemiz lazım. Böylece hayvancılıkta damızlık materyal talep edilen bir il olmalıyız” dedi.

Tarım Orman İl Müdürü Sarı ise; “Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu köye iki yıl uğraş verdik, sonunda bütün hastalıklardan temizlenmiş 381 büyükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Artık Çorum'da işletme bazlı arilikten köy bazlı ariliğe geçmemiz gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde yaptığımız çalışmalarla iki yılda ari işletme sayımızı yüzde 600'e çıkardık. Burada göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teknik personelimi tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu arı köy sayılarını artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Halil Yılmaz ve köy halkı ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı. Çocuklara da oyuncak hediye eden Vali Çiftçi, hayvancılık işletmelerini de ziyaret ederek bilgi aldı.

(Haber Merkezi)