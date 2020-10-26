Tök’ten kayıtdışı istihdam için uyarı

Konuşmasında, kayıt dışı istihdamın hem birey hem işveren hem de devlet üzerinde meydana getirdiği olumsuzlukları dile getiren SGK Müdürü Tök, “Sigorta bir sorumluluktur. Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. Yani, işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olduğu gibi, çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu değildir. Bu şekilde çalışmayı isteyen kişilerin sigortasız çalıştırıldığının tespiti halinde işverenlere yönelik yaptırımlar uygulanmaktadır” diye konuştu.

Ziyaret sonrası SGK İl Müdürü Tök, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Şahin'e SGK tarafından hazırlanan rehberlik faaliyetleri hakkındaki broşür ve kitapçıklardan verdi.

(Haber Merkezi)