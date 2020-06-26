TOKİ’den açık artırma ile arsa satış ve kiralaması

Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemi ile yapılacak. Müzayede 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.30’da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. (İHA)