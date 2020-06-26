TOKİ’den açık artırma ile arsa satış ve kiralaması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde toplam 3 milyon 800 bin 951 metrekare büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sundu. Iğdır, Konya ve İzmir illerinde bulunan yaklaşık 1 milyon 345 bin 474 metrekarelik yedi arsa da 5 yıl süre ile kiralanacak.
Güncel 26.06.2020, 19:05 26.06.2020, 19:07
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Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemi ile yapılacak. Müzayede 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.30’da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. (İHA)
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