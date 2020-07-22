TOKİ’den 754 konut

Çorum Milletvekili Kaya, kazandırılan konutlardan 250 adet konutun daha önceden kuraları çekilerek hak sahiplerinin belli olduğunu diğer 504 konutun ise yapılacak olan kentsel dönüşümde ortaya çıkan hak sahiplerine verileceğini vurguladı.

Oğuzhan Kaya “Çorum'umuzun çehresinin değişmesinde faydalı olacak projemiz, Celilkırı Bölgemizde yapılacaktır. Yapılacak konutlarımızın 520 adeti 2+1, 240 adeti ise 3+1 olmak üzere toplam 754 adet daireden oluşacaktır. Projemiz 6 Ekim 2020 günü Saat:14.30’da ihale edilip, en kısa sürede tamamlanarak hak sahibi hemşehrilerimize teslim edilecektir. Çorum'umuza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

(Haber Merkezi)