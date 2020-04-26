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TOKİ kura tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart’ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlayacak.

26 Nisan 2020 Pazar 18:32
TOKİ kura tarihi belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ertelenen TOKİ kura çekilişleri 28 Nisan 2020 günü yeniden başlayacak. TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart 2020 itibarıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.

TOKİ’nin internet sitesinden yapılan açıklamada kuraların 28 Nisan’da yeniden başlayacağı duyurulurken, Uğurludağ’da 150 konutun kurasının 06 Mayıs günü saat 14.00’de; Oğuzlar’da 100 konutun kurasının 07 Mayıs günü saat 10.00’da ve Çorum merkezde 250 konutun kurasının ise 08 Haziran günü saat 14.00’de internetten canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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